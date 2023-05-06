Россия готова сотрудничать со всеми странами для предотвращения будущих пандемий

В МИД России заявили о готовности РФ оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами для предотвращения будущих пандемий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по пандемии COVID-19.

«Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий», — сказано в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас, когда мир преодолел острую фазу кризиса, остается актуальной проблематика «глобального постковидного восстановления, в частности ее социально-экономического измерения».