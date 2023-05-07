В Херсонской области намерены организовать ярмарки для туроператоров

Администрация Херсонской области планирует организовать серию ярмарок для туристических операторов, для того чтобы продемонстрировать все рекреационные возможности региона. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В настоящий момент правительством области прорабатывается вопрос организации презентационных мероприятий, в рамках которых мы будем проводить ярмарки для участников рынка туристской индустрии. Это партнерство государства и предпринимателей обязательно принесет свои результаты", - рассказал он агентству.

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По его словам, многие туристы действительно не знают о тех возможностях для отдыха, которые есть в Херсонской области с ее выходами к Черному и Азовскому морям. Залог развития туристической индустрии в регионе - это соответствующая информационная кампания и популяризация местных красот.

"Херсонская область - это кладезь неизведанных возможностей. Сейчас мы должны открыть это все, дать возможность людям получить информацию, ведь они не знают об этих местах. Нужно донести людям, что сюда можно и нужно попасть, лично прочувствовать. Здесь большое число баз отдыха, мини-отелей, все эти сотни километров пляжей можно объехать", - добавил Сальдо.

Кроме информационной работы, перед правительством региона стоит много задач по улучшению транспортной доступности. Сюда входит и масштабная программа ремонта автомобильных дорог, в ближайшее время будет запущено железнодорожное сообщение через Крым, что позволит с пересадками добираться на железнодорожном транспорте из Москвы и других городов России.