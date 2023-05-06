Николай Басков вспомнил о последнем разговоре с Юдашкиным
Певец Николай Басков вспомнил о последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным в доме жены певца Александра Буйнова Алены. Об этом артист сообщил NEWS.ru на церемонию прощания с Юдашкиным.
«Валя спросил, как дела, что нового у меня происходит, какие песни, какие планы», — рассказал Басков.
По словам певца, Юдашкину было тяжело долго находиться среди гостей.
«Но ему хотелось быть вместе с друзьями, поэтому сегодня мы все тут рядом», — добавил он.
Басков назвал модельера мужественным человеком и понадеялся, что его дочь Галина станет достойным руководителем Дома моды.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти Юдашкина стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года. Церемония прощания проходит в Траурном зале Троекуровского кладбища. Она началась в 11:00.