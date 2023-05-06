Басков вспомнил о последнем разговоре с Юдашкиным

Певец Николай Басков вспомнил о последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным в доме жены певца Александра Буйнова Алены. Об этом артист сообщил NEWS.ru на церемонию прощания с Юдашкиным.

«Валя спросил, как дела, что нового у меня происходит, какие песни, какие планы», — рассказал Басков.

По словам певца, Юдашкину было тяжело долго находиться среди гостей.

«Но ему хотелось быть вместе с друзьями, поэтому сегодня мы все тут рядом», — добавил он.

Басков назвал модельера мужественным человеком и понадеялся, что его дочь Галина станет достойным руководителем Дома моды.