Благополучные страны Запада погубит молчаливое согласие с нацизмом на Украине. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости.

© СК РФ

По его словам, двойные стандарты Запада и нежелание международного сообщества замечать украинскую пропаганду нацизма приведут к губительным последствиям.

«Повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки», - сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ отметил, что органы следствия продолжат документировать и расследовать преступления киевского режима. Данная позиция ведомства останется неизменной, несмотря на заявления, что российское следствие зря тратит время и ресурсы. Принцип неотвратимости наказания будет реализован.

Бастрыкин напомнил, что на территории новых регионов РФ действуют российские законы: уголовные дела рассматривает суд по месту совершения преступления.