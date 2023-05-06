Бастрыкин рассказал, что погубит Запад
Благополучные страны Запада погубит молчаливое согласие с нацизмом на Украине. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, двойные стандарты Запада и нежелание международного сообщества замечать украинскую пропаганду нацизма приведут к губительным последствиям.
«Повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки», - сказал Бастрыкин.
Глава СК РФ отметил, что органы следствия продолжат документировать и расследовать преступления киевского режима. Данная позиция ведомства останется неизменной, несмотря на заявления, что российское следствие зря тратит время и ресурсы. Принцип неотвратимости наказания будет реализован.
Бастрыкин напомнил, что на территории новых регионов РФ действуют российские законы: уголовные дела рассматривает суд по месту совершения преступления.
В частности, суды ЛНР и ДНР уже принимают в производство уголовные дела, которые расследовал СК РФ. В отношении 13 фигурантов вынесены приговоры.