Якубович и Винокур приехали на прощание с Валентином Юдашкиным

Леонид Якубович и Владимир Винокур приехали на прощание с Валентином Юдашкиным
Телеведущий Леонид Якубович и юморист Владимир Винокур приехали на Троекуровское кладбище на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, умершим 2 мая после тяжелой болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на своего корреспондента.
Также подчеркивается, что телеведущий Андрей Малахов прислал венок с надписью: «Главному кутюрье России».
Церемония прощания проходит в Траурном зале Троекуровского кладбища. Она началась в 11:00.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти Юдашкина стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года.