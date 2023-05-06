Якубович и Винокур приехали на прощание с Валентином Юдашкиным

Телеведущий Леонид Якубович и юморист Владимир Винокур приехали на Троекуровское кладбище на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, умершим 2 мая после тяжелой болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на своего корреспондента.

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Также подчеркивается, что телеведущий Андрей Малахов прислал венок с надписью: «Главному кутюрье России».

Церемония прощания проходит в Траурном зале Троекуровского кладбища. Она началась в 11:00.