$76.82-1.7984.91-2.09

Леонид Якубович и Владимир Винокур приехали на прощание с Валентином Юдашкиным

Телеведущий Леонид Якубович и юморист Владимир Винокур приехали на Троекуровское кладбище на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, умершим 2 мая после тяжелой болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Якубович и Винокур приехали на прощание с Валентином Юдашкиным
© Соцсети

Также подчеркивается, что телеведущий Андрей Малахов прислал венок с надписью: «Главному кутюрье России».

Церемония прощания проходит в Траурном зале Троекуровского кладбища. Она началась в 11:00.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти Юдашкина стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий