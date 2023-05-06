Бастрыкин заявил о попытке Запада скрыть разработку биологического оружия
Запад мог попытаться скрыть разработку биологического оружия с помощью биолабораторий на Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Глава СКР допустил, что работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для того, чтобы скрыть разработку биологического оружия.
Бастрыкин пояснил, что работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение — как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия.