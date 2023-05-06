Бастрыкин заявил о попытке Запада скрыть разработку биологического оружия

Запад мог попытаться скрыть разработку биологического оружия с помощью биолабораторий на Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Глава СКР допустил, что работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для того, чтобы скрыть разработку биологического оружия.