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Бастрыкин заявил о попытке Запада скрыть разработку биологического оружия

Запад мог попытаться скрыть разработку биологического оружия с помощью биолабораторий на Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Бастрыкин заявил о попытке Запада скрыть разработку биологического оружия
© globallookpress.com

Глава СКР допустил, что работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для того, чтобы скрыть разработку биологического оружия.

Бастрыкин пояснил, что работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение — как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия.

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