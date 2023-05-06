Близкие, коллеги, друзья, журналисты уже начинают собираться у Траурного зала Троекуровского кладбища, где в субботу пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным . За час до начала церемонии к залу пришли порядка 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

Прощание с кутюрье, умершим на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной болезни, начнется в 11:00. Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе дома моды Валентина Юдашкина, похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище, церемония прощания будет открытая, на похороны пустят не всех.