Поезда «Таврия» начнут курсировать между Москвой и Керчью с 26 мая

Новый поезд «Таврия» №159/160 начнет курсировать между Москвой и Керчью с 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» запускает с 26 мая новый поезд «Таврия» №159/160 по маршруту Москва - Керчь-Южная «Новый парк» (новый вокзал Керчи). Поезд будет состоять только из новых купейных вагонов, оборудованных душем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправление поезда с Казанского вокзала Москвы 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 июня, с 19 июня по 30 сентября - ежедневно в 9:42, прибытие в Керчь на следующий день в 14:45. Из Керчи отправление поезда 27, 28, 30, 31 мая, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 июня, с 20 июня по 1 октября ежедневно в 17:20, прибытие в Москву на следующий день в 23:40. Поезд проследует через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.