Генконсульство Италии пояснило ограничения в "шенгенах" россиянам

При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка «минус Дания», подразумевающая запрет на въезд в эту страну Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на генконсульство Италии в Москве сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель генконсульства, в ноябре 2022 года дипмиссия действительно «пару дней» не принимала небиометрические паспорта россиян «из-за недопонимания», однако сейчас такие документы граждан РФ принимаются. При этом в визах проставляется отметка «минус Дания», означающая, что по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме этой страны, поскольку она не принимает небиометрические паспорта.

Как передает РИА Новости, агентство отправило запрос датской стороне, чтобы выяснить, действительно ли в стране введен такой запрет и с чем он может быть связан.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые выдаются сроком на пять лет, при наличии шенгенской визы могут не пустить в Италию и Данию.

В ноябре 2022 года в визовом центре Италии заявляли, что лишь биометрические загранпаспорта граждан России сроком на 10 лет будут приниматься с 15 ноября к рассмотрению.