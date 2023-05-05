Минюст России признал Певчих* и Албурова* иноагентами

Минюст России внес в реестр иностранных агентов соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Георгия Албурова* и Марию Певчих. Об этом сообщается на сайте ведомства.