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Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами

Минюст России внес в реестр иностранных агентов соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Георгия Албурова* и Марию Певчих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст России признал Певчих* и Албурова* иноагентами
© Telegram-канал / SHOT

Ранее минюст России внес в реестр иноагентов блогера Илью Варламова*.

23 августа в отношении восьмерых ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела за фейки о российской армии.

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