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Популярная балканская страна лишила четырех россиян «золотых паспортов»

Популярная балканская страна, Болгария, лишила 18 человек, в том числе четырех россиян, местного гражданства. Об этом пишет Sofia Globe.

Болгария лишила четырех россиян «золотых паспортов»
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Отмечается, что подобное решение было принято после того, как в конце марта 2023 года болгарский парламент проголосовал за отмену так называемых золотых паспортов.

Исполняющий обязанности министра юстиции Крум Зарков Болгарии также заявил, что гражданства лишились четыре гражданина из Египта, четыре из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.

Ранее в апреле Болгария снова начала выдавать россиянам мультивизы. Теперь отечественные туристы, планирующие отдых в пляжной европейской стране, снова могут получить многократные визы.

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