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В Минздраве и Роспотребнадзоре пояснили, что означает объявление ВОЗ об окончании пандемии COVID-19

Об окончании пандемии COVID-19 объявил сегодня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что с начала пандемии вирус унес жизни как минимум 20 млн человек.

В России пояснили значение заявления ВОЗ об окончании пандемии COVID-19
© ТАСС

Но сегодня эпидемическая ситуация с коронавирусом улучшилась настолько, что в ВОЗ сочли возможным снять режим международной чрезвычайной ситуации. "РГ" обратилась в Минздрав и Роспотребнадзор за разъяснениями, что означает это решение для нашей страны и произойдут ли какие-либо изменения.

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"Несмотря на объявление об окончании пандемии, наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. Но к сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска - пожилых и лиц с хроническими заболеваниями - остаются по-прежнему актуальными", - сообщил "РГ" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

В Роспотребнадзоре также продолжают контролировать эпидемическую ситуацию, чтобы не допустить распространения COVID-19.

"В России продолжают проводить все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, включая и меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Глава ВОЗ назвал количество умерших за время пандемии коронавируса человек

Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран - напряженной, - подчеркивают в ведомстве. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом "Арктур". Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили. напомним, что при тестировании российских пациентов "Арктур" был обнаружен и в России.

"Одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования, в ряде государств отсутствуют свежие данные по текущей эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом", - напомнили специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве сказали, что строгие ограничительные меры, препятствующие распространению вируса, были сняты в России давно.

Интересно, что решение ВОЗ принимала на основании рекомендаций чрезвычайного комитета, в который входит и представитель России - сотрудник Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

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