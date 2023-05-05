В дома Подмосковья вернут отопление на майские праздники

На майские праздники из-за понижения температуры в жилые дома Подмосковья решили вернуть отопление. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

В выходные дни в Московской области ожидается снижение температуры до минус пяти градусов Цельсия. Те муниципалитеты, которые уже отключили отопление, возобновят подачу в ближайшие сутки.

«Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни», — заявил глава Минэнерго области Александр Самарин.