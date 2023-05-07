Еще один регион РФ ввел запрет на использование беспилотников

Власти Тамбовской области ввели запрет на использование беспилотников в общественных местах 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Также в Тамбове во время праздничных мероприятий безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей.

Ранее в Иркутской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территории региона. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, запрет на использование беспилотников, в том числе квадрокоптеров, будет действовать для всех с 18.00 часов (13.00 мск) 7 мая по 18.00 часов 10 мая.