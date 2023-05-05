Бабкина выступила против захоронения модельера Зайцева в Подмосковье

«Надежда Георгиевна, действительно, выступает против захоронения Вячеслава Зайцева в Подмосковье, но инициатором всего является внучка покойного, — сказал Рябов. — Они будут стараться объединиться, решить проблему общими силами. Но сначала надо будет собрать большую коллективную заявку общественности, ведь вопрос деликатный. И, безусловно, этот маэстро, творец заслуживает место на Новодевичьем кладбище, чтобы люди имели возможность прийти и отдать дань памяти человеку, который создавал моду в нашей стране и демонстрировал ее на мировом уровне».