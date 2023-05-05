Открыто движение по второму ж/д пути Крымского моста

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 5 мая - с опережением графика - заработал второй железнодорожной путь Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул, что благодаря самоотверженности строителей в феврале полностью заработала автомобильная часть моста - на полтора месяца раньше срока.

«Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика. <…> Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект», - подчеркнул Хуснуллин.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта военную разведку Украины.