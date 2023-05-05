Американцы объяснили свое желание остаться в России

Многие граждане США решили остаться в России несмотря на начало специальной военной операции (СВО) России на Украине и арест обвиненного в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Мое желание быть здесь, моя любовь к Санкт-Петербургу и моя вера в Россию и русских как в хороших людей сильнее, чем мой страх», — заявил 27-летний студент Даниэль Места, приехавший в российскую Северную столицу из Южной Каролины.
Издание отмечает, что многие американские граждане из-за опасений перед властями США дали анонимные интервью, в которых признались, что в России они чувствуют себя в безопасности и «как дома».