Посадочный талон Юрия Шатунова выставили на продажу за 90 тысяч рублей

В Екатеринбурге на одном из онлайн-сервисов в продаже появился посадочный талон умершего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

По словам продавца, это подлинник, пишет KP.RU. Певец и музыкант музыкант собирался лететь из Москвы в Казань в прошлом году. Там 17 января у него проходил концерт, который переносили с осени 2021 года из-за пандемии.

Посадочный талон включал место эконом-класса в десятом ряду.

Талон, как сказал обладатель раритета, продается за 90 тысяч рублей.