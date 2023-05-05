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Посадочный талон Юрия Шатунова выставили на продажу за 90 тысяч рублей

В Екатеринбурге на одном из онлайн-сервисов в продаже появился посадочный талон умершего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Посадочный талон Юрия Шатунова выставили на продажу за 90 тысяч рублей
© Российская Газета

По словам продавца, это подлинник, пишет KP.RU. Певец и музыкант музыкант собирался лететь из Москвы в Казань в прошлом году. Там 17 января у него проходил концерт, который переносили с осени 2021 года из-за пандемии.

Посадочный талон включал место эконом-класса в десятом ряду.

Талон, как сказал обладатель раритета, продается за 90 тысяч рублей.

Напомним, Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от инфаркта в ночь на 23 июня 2022 года.

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