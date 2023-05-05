Собчак поддержала подозреваемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук

Телеведущая Ксения Собчак поддержала режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых подозревают в оправдании терроризма из-за постановки «Финист Ясный Сокол». Как сообщает NEWS.ru, она подписала поручительство за деятелей культуры, назвав уголовное дело абсурдным.

«Сегодня будут опубликованы материалы экспертизы, и мы узнаем, какие эпизоды вменяют. Но все это буквально "маргиналов и люмпенов пустили в театр"», — заявила она.

Собчак также напомнила, что сам спектакль идет уже три года. Кроме того, он успешно гастролировал и получал награды.

Напомним, что Петрийчук написала пьесу по мотивам рассказов женщин, которые решили выйти замуж за исламистов и переехать с ними в Сирию. Сам спектакль поставили в 2020 году.