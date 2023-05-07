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Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

Сброс воды начат на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для снижения ее количества в Каховском водохранилище на реке Днепре. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
© Lenta.ru

По его словам, на ГЭС начался регулируемый сброс воды. Перед этим уже удалось привести в рабочее состояние и часть техники, необходимой для плотины, сказал Леонтьев. Он также указал, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище начал падать.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки. Он пояснил, что вода перестала пребывать после пика в 17 метров 14 сантиметров.

4 мая член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что вода в Каховском водохранилище поднялась до критической отметки. Такие данные были зафиксированы в районе Каменки-Днепровской и Великой Знаменки. Рогов также заявил об угрозе прорыва дамбы из-за уровня воды в водохранилище. Он счел, что «это действительно вызывает риски техногенных катастроф».

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