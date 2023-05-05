Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В мае 2023 года россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня Победы. Поэтому на второй неделе месяца граждане смогут отдохнуть четыре дня. Рабочими будут числа с 10 по 12 мая, отмечено в производственном календаре.

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Первая рабочая неделя месяца также была короткой. Из-за празднования 1 мая, выпавшего на понедельник, россияне трудились только четыре дня. О длинных выходных ранее предупредили в пресс-службе Минтруда. Следующие праздничные нерабочие дни ждут граждан 10-12 июня в связи с празднованием Дня России и 4-6 ноября по случаю Дня народного единства.

Российские депутаты регулярно выносят на обсуждение идею продлить майские праздники, в основном, за счет новогодних каникул. В последний раз представители партии «Новые люди» внесли предложение сделать нерабочими числа со 2 по 5 мая. Однако идея не нашла поддержки — первый зампредседателя экономического комитета Совета федерации Иван Абрамов назвал ее чистым популизмом и заявил, что сейчас не то время, чтобы так долго отдыхать.