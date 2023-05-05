$78.61-0.6987.00-0.58

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В мае 2023 года россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня Победы. Поэтому на второй неделе месяца граждане смогут отдохнуть четыре дня. Рабочими будут числа с 10 по 12 мая, отмечено в производственном календаре.

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
© Lenta.ru

Первая рабочая неделя месяца также была короткой. Из-за празднования 1 мая, выпавшего на понедельник, россияне трудились только четыре дня. О длинных выходных ранее предупредили в пресс-службе Минтруда. Следующие праздничные нерабочие дни ждут граждан 10-12 июня в связи с празднованием Дня России и 4-6 ноября по случаю Дня народного единства.

Российские депутаты регулярно выносят на обсуждение идею продлить майские праздники, в основном, за счет новогодних каникул. В последний раз представители партии «Новые люди» внесли предложение сделать нерабочими числа со 2 по 5 мая. Однако идея не нашла поддержки — первый зампредседателя экономического комитета Совета федерации Иван Абрамов назвал ее чистым популизмом и заявил, что сейчас не то время, чтобы так долго отдыхать.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также заявил, что идею продлить майские праздники обсуждают каждый год, однако увеличение количества выходных создаст дополнительную нагрузку на экономику страны, а также на бизнес и граждан, которые зарабатывают сдельно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий