Сафронов и Бабкина высказались о перезахоронении Зайцева
Певица Надежда Бабкина считает, что модельера Вячеслава Зайцева нужно перезахоронить в Москве. Как сообщает «МК», об этом рассказал художник Никас Сафронов.
По его словам, сегодня ему позвонила Бабкина, которая высказала свое возмущение захоронению Зайцева в подмосковном Щелково. Исполнительница якобы собирается создать инициативную группу и обратиться в различные инстанции, чтобы повлиять на ситуацию.
Сам Сафронов согласен с позицией певицы. Он считает, что перезахоронение допустимо, а тело модельера должно покоиться на одном из московских кладбищ — чтобы поклонники могли свободно посещать могилу Зайцева.
«Да и, по правде говоря, несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко», — добавил Сафронов.
Напомним, что Зайцева захоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове в четверг, 4 мая. Его сын Егор объяснял, что такое решение продиктовано волей отца — сам кутюрье якобы хотел быть погребен на территории своей усадьбы. Из-за критики общественности Зайцев-младший пошел на встречу и согласился похоронить модельера на общедоступном кладбище.