Сафронов и Бабкина высказались о перезахоронении Зайцева

По его словам, сегодня ему позвонила Бабкина, которая высказала свое возмущение захоронению Зайцева в подмосковном Щелково. Исполнительница якобы собирается создать инициативную группу и обратиться в различные инстанции, чтобы повлиять на ситуацию.

Сам Сафронов согласен с позицией певицы. Он считает, что перезахоронение допустимо, а тело модельера должно покоиться на одном из московских кладбищ — чтобы поклонники могли свободно посещать могилу Зайцева.

«Да и, по правде говоря, несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко», — добавил Сафронов.