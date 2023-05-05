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Сафронов и Бабкина высказались о перезахоронении Зайцева

Певица Надежда Бабкина считает, что модельера Вячеслава Зайцева нужно перезахоронить в Москве. Как сообщает «МК», об этом рассказал художник Никас Сафронов.

По его словам, сегодня ему позвонила Бабкина, которая высказала свое возмущение захоронению Зайцева в подмосковном Щелково. Исполнительница якобы собирается создать инициативную группу и обратиться в различные инстанции, чтобы повлиять на ситуацию.

Сам Сафронов согласен с позицией певицы. Он считает, что перезахоронение допустимо, а тело модельера должно покоиться на одном из московских кладбищ — чтобы поклонники могли свободно посещать могилу Зайцева.

«Да и, по правде говоря, несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко», — добавил Сафронов.

Как Вячеслав Зайцев начинал карьеру: история успеха простого парня из Иваново

Напомним, что Зайцева захоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове в четверг, 4 мая. Его сын Егор объяснял, что такое решение продиктовано волей отца — сам кутюрье якобы хотел быть погребен на территории своей усадьбы. Из-за критики общественности Зайцев-младший пошел на встречу и согласился похоронить модельера на общедоступном кладбище.

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