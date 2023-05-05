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На Бали захотели ввести квоты для туристов из-за наплыва россиян

Губернатор Бали Ваян Костер рассказал о планах острова ввести квоты для туристов из-за наплыва россиян, которые «творят шалости и бесчинства». Об этом сообщает Detik.

Костер заявил, что Бали больше не будет приветствовать массовый туризм и внедрит систему квот. Один из вариантов такой системы предполагает, что иностранцам придется регистрироваться за год до планируемой поездки на Бали и ждать своей очереди на въезд.

«Сейчас появилось новое явление, стало много туристов, которые творят шалости, бесчинства, большинство из них из России. И мы не можем это игнорировать», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на Бали заинтересованы в более состоятельных туристах, а не в тех, кто «ест расфасованный рис и катается на велосипедах», но таких сейчас большинство.

Костер рассказал, что с января по начало мая 2023 года из Индонезии был депортирован 101 турист, большинство из них - россияне. Такж он отметил, что по состоянию на май на Бали находится около 50 тысяч российских туристов.

Россиян предупредили о главных ошибках при поездках на Бали

Ранее Костер призвал власти Индонезии ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - запретить им получать визы по прибытии. По словам губернатора, граждане двух стран все чаще нарушают миграционное законодательство: приезжают на Бали в качестве туристов, но пытаются найти работу и остаться на острове.

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