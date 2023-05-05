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Стало известно о приостановке продаж марафонов Блиновской

Блогер Елена Блиновская остановила продажи своих марафонов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она попросила кураторов, которые продолжали продавать инфопродукты даже после возбуждения уголовного дела курсов, приостановить работу.

По информации канала, Блиновская пошла на такой шаг, чтобы не попасть в СИЗО. Сейчас она находится под домашним арестом с запретом пользоваться интернетом. Ранее сообщалось, что причиной для смены меры пресечения могут быть слишком активные действия ее представителей.

Отметим, что на самом сайте Блиновской фактически продажи не прекратились. Там все еще можно оплатить доступ к марафонам «Муж на диване», «Гордыня» и «Новое измерение», в том числе с личным кураторством Блиновской (стоимость — 1 млн рублей) или ее супруга Алексея (500 тысяч рублей). Но, как отмечает канал, в случае оплаты человек просто окажется в «листе ожидания», однако сколько придется ждать — не уточняется.

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Напомним, Блиновская была помещена под домашний арест по делу неуплате налогов в размере 918 млн рублей налогов. Ранее сторона защиты подала апелляцию на меру пресечения.

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