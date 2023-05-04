Россиянам назвали способы жарить шашлыки не нарушая закон

Юрист «Единого центра защиты» и член Ассоциации юристов России Кирилл Резник рассказал, как жарить шашлыки так, чтобы не нарушать закон. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Резника, правила разведения костров в России устанавливаются в зависимости от вида местности, на которой разведён огонь. При этом чаще всего россияне едут жарить шашлыки в лесу, который на самом деле является самым пожароопасным местом из всех. Согласно закону, за разведение костров в лесу предусмотрена административная ответственность со штрафом до 30 000 рублей для физических лиц.

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«С 2020 года в России действует специальное постановление Правительства РФ “Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах”. В его п. 8 подробно описано, что можно делать в лесу в плане обращения с открытым огнем. Если коротко, то там сказано, что для разведения костров в лесу нужно пользоваться специальными площадками и оборудованными для этого местами. Просто так зажигать огонь в случайном месте – не стоит», – уточнил Резник.

Ещё одним популярным местом для шашлыков является двор частного дома или дачи. Вопреки распространённому мнению, разжигая костры на такой территории, также необходимо соблюдать законы.

«Например, сжигать мусор нельзя ближе, чем на 15 метров от зданий. Если сжигание происходит в какой-либо емкости, то достаточно расстояния в 7,5 метров. Приготовление шашлыка в мангале разрешается на расстоянии 5 метров до построек. Штраф за нарушение правил противопожарной безопасности на своей участке – в общем случае до 15 000 рублей», – рассказал юрист.

Ограничения есть и для костров на берегах водоёмов. Например, место для костра необходимо окапывать, чтобы пламя окружала полоса чистой земли от полуметра до метра шириной.

Юрист также напомнил, что в разных регионах России могут быть особые противопожарные режимы, вводящие новые ограничения.

«В КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушения правил противопожарной безопасности, совершенные в период действия вышеописанного особого режима. В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, штраф за подобные деяния составляет от 2000 до 4000 рублей для физических лиц и от 200 000 до 400 000 рублей для юридических лиц», – заключил Резник.