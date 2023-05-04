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Роскачество проверило сухие кошачьи корма

Проверку на соответствие требованиям ГОСТа и стандарта Роскачество полностью смог пройти только сухой корм для кошек марки Blitz, у 80% не соответствовала маркировка на упаковке, в 70% обнаружили следы пестицидов. К таким выводам пришло ведомство по итогам соответствующего исследования.

Роскачество проверило сухие кошачьи корма
© depositphotos.com

Роскачество проверило сухие кошачьи корма стоимостью до 167 рублей за сто грамм со вкусом курицы и производством в России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. По ее итогам в ведомстве выявили, что 83% продукции не соответствует требованиям законодательства особенно в части содержания витаминов и минералов, показатели которых производители завышали. Также в 70% кормов Роскачество обнаружило пестициды. Производители, импортеры, торговые сети и маркетплейсы, продающие данные корма заявили, что изменят состав или изымут их из продажи.

В числе не прошедших проверку кормов оказались Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner и Probalance.

Единственным кормом, который на 100% соответствовал требованиям ГОСТа и стандарту Роскачества, стал Blitz. Также в рейтинг лучших кормов попали Nature's table, Whiskas и Kitekat.

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