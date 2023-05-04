Проверку на соответствие требованиям ГОСТа и стандарта Роскачество полностью смог пройти только сухой корм для кошек марки Blitz, у 80% не соответствовала маркировка на упаковке, в 70% обнаружили следы пестицидов. К таким выводам пришло ведомство по итогам соответствующего исследования.

Роскачество проверило сухие кошачьи корма стоимостью до 167 рублей за сто грамм со вкусом курицы и производством в России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. По ее итогам в ведомстве выявили, что 83% продукции не соответствует требованиям законодательства особенно в части содержания витаминов и минералов, показатели которых производители завышали. Также в 70% кормов Роскачество обнаружило пестициды. Производители, импортеры, торговые сети и маркетплейсы, продающие данные корма заявили, что изменят состав или изымут их из продажи.