У блогерши Лерчек нашли еще 172 миллиона рублей дохода

У блогеров Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) нашли еще один источник дохода — компанию «Летик Мейкап», которая выпускает косметику под брендом Letique. За 2022 год она принесла супругам 172 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, за 2022 год выручка компании составила 172 миллиона рублей, а чистая прибыль — 78 миллионов рублей.

Таким образом по сравнению с 2021 годом «Летик Мейкап» повысил свою прибыль в 1,3-1,5 раз. Также в «КП» указали, что Чекалины могут свободно переводить и снимать эти средства со счетов компании. Кроме того имущество фирмы не арестовано и ее деятельность продолжается.