У блогерши Лерчек нашли еще 172 миллиона рублей дохода
У блогеров Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) нашли еще один источник дохода — компанию «Летик Мейкап», которая выпускает косметику под брендом Letique. За 2022 год она принесла супругам 172 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, за 2022 год выручка компании составила 172 миллиона рублей, а чистая прибыль — 78 миллионов рублей.
Таким образом по сравнению с 2021 годом «Летик Мейкап» повысил свою прибыль в 1,3-1,5 раз. Также в «КП» указали, что Чекалины могут свободно переводить и снимать эти средства со счетов компании. Кроме того имущество фирмы не арестовано и ее деятельность продолжается.
Напомним, что Чекалиных обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 300 миллионов рублей.