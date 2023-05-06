Патриарх Кирилл дал старт акции "Всероссийский молебен о победе"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу совершил молебен святому великомученику Георгию Победоносцу в посвященном ему храме на Поклонной горе, тем самым дав старт акции "Всероссийский молебен о победе".

По информации Московской патриархии, с мая по сентябрь этого года по благословению патриарха в 100 городов России будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия, являющегося небесным покровителем русского воинства. К принесению из Троице-Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца во всех городах будет приурочено совершение молебнов о победе. Мощи святого будут доставлены во все 89 субъектов России.

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"В день, когда церковь молитвенно прославляет подвиг великомученика Георгия Победоносца, глубоко почитаемого народом нашим, из Троице-Сергиевой лавры - духовного сердца Руси, начинается масштабный крестный ход по российским епархиям с ковчегом с мощами этого святого мужа. Множество православных людей в самых отдаленных регионах России смогут поклониться доброму воину Христову, явившему перед лицом истязателей крепость веры, невероятное мужество и стойкость", - говорится в патриаршем приветствии участникам акции, которое было оглашено в храме.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что благодаря заступничеству Георгия Победоносца Бог "дарует России прочный мир и благоденствие" и "сотворит ее необоримой для врагов внешних и внутренних". "Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства, он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности", - говорится в послании.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Во всероссийской акции примут участие руководители регионов, организационную поддержку также оказывает Всемирный русский народный собор.