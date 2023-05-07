Официальное расписание ОГЭ 2023: даты по всем предметам

В мае-июне 2023 года российские девятиклассники будут сдавать ОГЭ - основной государственный экзамен. Официальное расписание ОГЭ, даты, экзамены - обо всем этом читайте в материале «Рамблера».

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Немного об ОГЭ

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Подростки сдают ОГЭ в конце девятого класса. В ходе экзамена они решают задания из экзаменационных бланков, называемых контрольно-измерительными материалами (КИМы). КИМы включают разнообразные задания - это и тесты, и задачи, требующие краткого или детального ответа/решения. Задания расположены по возрастанию уровня сложности. За решение простых задач начисляется меньше баллов, за сложные - больше.

Сдать необходимо два обязательных ОГЭ - по русскому языку и математике, а также еще два экзамена на свое усмотрение - это может быть физика, иностранный, история и так далее. Меньше четырех предметов выбрать не удастся. Определиться с предметами для сдачи необходимо до 1 марта года, в котором сдается ОГЭ (если есть уважительная причина и школьник сомневается, что сможет сдать один из предметов, он вправе заменить его другим).

До ОГЭ не допустят девятиклассников, у которых есть двойка среди годовых оценок - даже если она единственная. Двойку придется сначала исправить, а затем уже сдавать ОГЭ - осенью в один из дополнительных дней.

ОГЭ-2023: расписание

ОГЭ проводится в три этапа - досрочно, в основной период и в дополнительные дни. Досрочно ОГЭ сдают ученики, которые не могут прийти на экзамен в основной период по уважительной причине. Досрочные экзамены проводятся со второй половины апреля и до середины мая.

Расписание ОГЭ публикуют на сайте Рособрнадзора.

Основной период ОГЭ в 2023 году стартует 24 мая:

24 мая - биология, физика и история,

30 мая - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия и география;

2 и 3 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня - ОГЭ по русскому;

9 июня - математика;

14 июня - информатика, литература, физика и география;

17 июня - обществознание, химия и биология.

С 26 июня по 1 июля намечены резервные дни для пересдачи. Они нужны школьникам, которые получили двойки (максимум по двум предметам), не попали на экзамен по уважительным причинам (нужно подтвердить причину документами), попали на экзамен, но не смогли его сдать (к примеру, из-за плохого самочувствия) или подали аппеляцию о нарушении порядка проведения экзамена.

Дополнительный период назначают для тех школьников, которые по уважительной причине не смогли сдать экзамен ни в основной период, ни в резервные дни, а также для получивших двойки за ОГЭ по более чем двум предметам.

Дополнительный период ОГЭ в 2023 году:

4 сентября - математика;

7 сентября - русский;

12 сентября - история, физика, биология, география;

15 сентября - английский и остальные языки, обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии, литература.

Для дополнительного периода также предусмотрены резервные дни - с 19 по 23 сентября.

Как узнать результаты ОГЭ

Оценку за ОГЭ ставят в течение десяти дней с момента сдачи экзамена. Самый быстрый способ узнать свои баллы - зайти на региональный портал. К примеру, результаты московских девятиклассников публикуют на портале mos.ru в специальном разделе.

Как переводят баллы за ОГЭ по русскому:

От нуля до 14 баллов - двойка по пятибалльной шкале;

От 15 до 22 баллов - тройка;

23-28 баллов (при этом не меньше четырех баллов за грамотность) - четверка;

29-33 балла (и как минимум четыре балла за грамотность) - пятерка.

Для получения аттестата минимальный балл за ОГЭ по русскому должен достигать 15. Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в профильные классы - 26.

Как переводят баллы за ОГЭ по математике:

от нуля до семи - двойка;

8-14 - тройка;

15-21 - четверка;

22-32 - пятерка.

Для отбора в классы физико-математического профиля за ОГЭ по математике необходимо получить как минимум 19 баллов, из которых не меньше семи - по геометрии.