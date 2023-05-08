Как правильно перевести баллы ЕГЭ

Выпускники школ в 2023 году приступают к сдаче Единого государственного экзамена с 26 мая. Как правильно перевести первичные баллы ЕГЭ во вторичные и сколько их потребуется набрать для получения аттестата и поступления в университет, разбирался «Рамблер».

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году стартует 26 мая. В этот день выпускники школ сдают географию, литературу и химию. Обязательный Единый госэкзамен по русскому языку пройдет 29 мая, а 1 июня ученики одиннадцатых классов сдают математику базового уровня и математику профильного уровня. Математика также является обязательным эказменом. Заканчивается период сдачи ЕГЭ

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20 июня, когда пройдет экзамен по информатике и ИКТ. А 22 июня по 1 июля являются резервными днями.

Первичные и вторичные баллы за ЕГЭ

Знания школьников в рамках Единого государственного экзамена оцениваются по контрольно-измерительным материалам – КИМ. По сути, это сборники заданий со специальной шкалой оценки их выполнения, которой пользуются проверяющие работы эксперты.

Именно они выставляют первичные баллы за каждое задание. В зависимости от предмета это может быть 1 балл за ответ, а может быть и 20. Всего первичных баллов может быть от 30 до 100.

Вторичными же являются баллы, которые и идут в сертификат ЕГЭ. Максимальное количество таких баллов всегда 100 за каждый предмет. Именно их складывают, чтобы получить итоговую сумму баллов по нескольким предметам для поступления в вуз, напоминает аналитическое издание «Банки сегодня».

Минимальные баллы для получения аттестата

Для того чтобы перевести первичные баллы во вторичные используется специальная таблица, разработанная Рособрнадзором (Приложение №2 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.04.2017 №920-10), под названием «Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по всем учебным предметам по стобалльной системе оценивания».

Рамблер

Официально шкала перевода баллов по предметам ЕГЭ в пятибалльную оценку не используется с 2008 года. Однако многие все же хотят интерпретировать свой результат в более привычной «школьной» системе. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже таблицей, пишет «Комсомольская правда».

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Минимальные баллы для поступления в вузы

При этом требования вузов к минимальным баллам разнятся. Однако они не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое устанавливается Рособрнадзором.