У блогерши Лерчек нашли еще 172 млн рублей дохода

У блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, нашли еще один источник дохода. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, на днях у Чекалиной были обнародованы доходы с ее предприятия ООО "Летик Мейкап". Выручка компании за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн. Отмечается, что финансовые показатели проекта выросли в 1,3-1,5 раз по сравнению с 2021 годом.
Также заявляется, что Чекалина может свободно переводить и снимать данные средства со счетов компании.
7 марта Лерчек и ее мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 300 млн рублей.
Позже на Чекалину возбудили второе уголовное дело. Блогершу обвинили в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалина и ее муж вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США". Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.