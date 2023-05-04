У блогерши Лерчек нашли еще 172 млн рублей дохода

У блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, нашли еще один источник дохода. Об этом сообщает kp.ru.

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По данным издания, на днях у Чекалиной были обнародованы доходы с ее предприятия ООО "Летик Мейкап". Выручка компании за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн. Отмечается, что финансовые показатели проекта выросли в 1,3-1,5 раз по сравнению с 2021 годом.

Также заявляется, что Чекалина может свободно переводить и снимать данные средства со счетов компании.

7 марта Лерчек и ее мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 300 млн рублей.