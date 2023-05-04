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"КП": у блогерши Лерчек нашли еще 172 млн рублей дохода

У блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, нашли еще один источник дохода. Об этом сообщает kp.ru.

У блогерши Лерчек нашли еще 172 млн рублей дохода
© close 100% ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

По данным издания, на днях у Чекалиной были обнародованы доходы с ее предприятия ООО "Летик Мейкап". Выручка компании за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн. Отмечается, что финансовые показатели проекта выросли в 1,3-1,5 раз по сравнению с 2021 годом.

Блогер Лерчек лишилась последнего источника дохода

Также заявляется, что Чекалина может свободно переводить и снимать данные средства со счетов компании.

7 марта Лерчек и ее мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 300 млн рублей.

Позже на Чекалину возбудили второе уголовное дело. Блогершу обвинили в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалина и ее муж вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США". Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

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