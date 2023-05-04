Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор высказал мнение о насильственной смерти отца. Соответствующий комментарий публикует Super.

В опубликованном видео мужчина предположил, что дизайнера могли отравить.

«Врагов в окружении хватает. Но это явно не те, кто с ним все эти годы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове в соборе Троицы Живоначальной началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке.