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Бывший помощник Зайцева опроверг слухи об отравлении модельера

Экс-правая рука модельера Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Super.ru не подтвердил появившуюся информацию об отравлении дизайнера.

По его словам, в последние дни перед смертью рядом с Зайцевым был только его помощник по хозяйству Олег. Когда кутюрье стало плохо, мужчина сразу связался с его врачом, а тот, в свою очередь, посоветовал вызвать скорую.

Врачи приехали очень быстро, но им не удалось спасти модельера. Ахмедов также опроверг версию, что Зайцева могли отравить. Кроме того, он подчеркнул, что в последние моменты жизни кутюрье никто не мог дозвониться до его родных.

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Напомним, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Сегодня на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково проходят его похороны. Там находится усадьба модельера. Проститься с дизайнером пришли Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Татьяна Михалкова и Бедрос Киркоров.

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