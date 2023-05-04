Экс-правая рука модельера Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Super.ru не подтвердил появившуюся информацию об отравлении дизайнера.

По его словам, в последние дни перед смертью рядом с Зайцевым был только его помощник по хозяйству Олег. Когда кутюрье стало плохо, мужчина сразу связался с его врачом, а тот, в свою очередь, посоветовал вызвать скорую.

Врачи приехали очень быстро, но им не удалось спасти модельера. Ахмедов также опроверг версию, что Зайцева могли отравить. Кроме того, он подчеркнул, что в последние моменты жизни кутюрье никто не мог дозвониться до его родных.