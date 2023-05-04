Двух россиянок депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

Двух россиянок 35 и 37 лет депортируют с Бали за неуважительное поведение в местном храме. Как сообщает РИА Новости, женщины танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаки, снимали себя на видео и позировали в неподобающей одежде.

Окружающие делали россиянкам замечания, однако они их игнорировали. На родину туристок отправят 12 мая — до тех пор они будут находиться в центре для задержанных эмигрантов. Иммиграционная служба тем временем продолжит оформлять процедуру депортации.

Напомним, что это уже не первый случай депортации россиян с Бали за неподобающее поведение — на середину апреля таких случаев с начала года было уже 23. В марте россиянина выдворили из страны за фотографию с обнаженными ягодицами на вулкане Агунг, который считается священным у жителей острова. Кроме того, еще одну гражданку России вернули на родину из-за обнаженного снимка на фоне эвкалипта, сакрального растения по местным верованиям.