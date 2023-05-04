Пока вы спали: Антонов о реакции США после атаки на Кремль и Новак о падении цен на нефть

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Новак прокомментировал снижение цен на нефть

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ОПЕК+ оценит резкое падение цен на нефть на мировых рынках, где стоимость марки Brent снизилась на 4,29%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, пишет ТАСС.

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы, как дальше будет развиваться [ситуация], может это краткосрочное», - заметил он.

Антонов резко прокомментировал заявления Вашингтона о нападении на Кремль

Заявления официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль «поражают цинизмом и абсурдом». Американской администрации не хватило сил и достоинства, чтобы осудить этот теракт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол также обратил внимание на то, что покушение на президента России произошло накануне Дня Победы. «Слова высокопоставленных чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима [президента Украины Владимира] Зеленского на атаки по Российской Федерации», - констатировал он.

Россияне выбирают отечественные кнопочные телефоны

В 2023 году доля кнопочных телефонов российских брендов составила 60% рынка в России, что стало рекордным показателем для отечественных торговых марок. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо» сообщают «Известия».

Таким образом, на российские кнопочные телефоны впервые пришлось более половины продаж этих гаджетов. В число наиболее популярных брендов входят F+ и Texet, а из зарубежных марок в лидерах Philips. При этом эксперты отмечают, что росту популярности российских телефонов способствовал уход Nokia.

Доходы российских тиктокеров упали в три раза

По данным Ассоциации блогеров и агентств, десять самых популярных российских тиктокеров с аудиторией от 2,7 млн человек за год заработали 2,5 млн рублей вместо 7,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты связали падение доходов блогеров-миллионников из TikTok до 72% с уменьшением охвата видео и уходом большинства иностранных рекламодателей. При этом переход в другие соцсети пока не способствует повышению монетизации контента.

Беспилотник взорвался в Ростовской области

Дрон врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Ростовской области. Жертв и пострадавших нет, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.