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Россиянам назвали альтернативные направления подорожавшей Турции

Альтернативой подорожавшему отдыху в Турции могут стать Египет и Кипр. Как сообщает «Мослента», об этом заявила руководитель турагентства «Avgustina Travel» и основатель школы туризма «Онлайн турагент» Августина Зарипова.

Эксперт рекомендовала присмотреться к «зимним» направлениям туризма. В частности, к Египту, ОАЭ и Мальдивским островам. Обычно люди не посещают их летом, однако в сложившейся ситуации они могут стать достойной альтернативой.

«В районе Персидского залива воздух летом действительно прогревается до очень высоких температур, но, с другой стороны, практически в любом отеле есть охлаждаемый бассейн», — подчеркнула Зарипова.

Для людей с детьми специалист особенно советует Египет. Летом температура там приятней, особенно в Хургаде. Мальдивские острова подойдут тем, кто привык отдыхать в люксовых отелях Турции — тут они смогут не только сэкономить, но и побывать в каком-то новом месте.

Также хорошей заменой Турции могут стать Крит, Кипр и Куба. На Крит и Кипр сейчас можно попасть с пересадкой. При условии покупки тура «под ключ», боятся таких маневров не стоит. Куба не будет дешевой, но сам отдых будет достойным, в хороших отелях. Перелет из Москвы туда прямой.

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Эксперт посоветовала не сбрасывать со счетов и российские направления. На Черном море можно отдохнуть с детьми, а Красная поляна подойдет для более размеренного времяпрепровождения.

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