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Далай-лама поделился секретом своей молодости

Далай-лама поделился секретом того, что ему помогает сохранять молодость и здравомыслие. По его словам, главное для этого - тренировка сознания. Об этом пишет РИА Новости.

Далай-лама поделился секретом своей молодости
© РИА Новости

«Мое лицо выглядит молодым, потому что я работаю над развитием своего сознания – и всегда стараюсь поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума», - подчеркнул он.

Далай-лама добавил, что сохранить свое здоровье можно и без лекарств. Для этого необходимо использовать дыхательные практики. Он также признался, что сам ежедневно медитирует, умиротворяя собственное сознание.

Ранее Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны. По его словам, для этого нужно объединить научные достижения Востока и Запада в области исследования сознания, понимание взаимозависимости всех живых существ и обучение методам «умиротворения ума».

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