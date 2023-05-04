Далай-лама поделился секретом своей молодости
Далай-лама поделился секретом того, что ему помогает сохранять молодость и здравомыслие. По его словам, главное для этого - тренировка сознания. Об этом пишет РИА Новости.
«Мое лицо выглядит молодым, потому что я работаю над развитием своего сознания – и всегда стараюсь поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума», - подчеркнул он.
Далай-лама добавил, что сохранить свое здоровье можно и без лекарств. Для этого необходимо использовать дыхательные практики. Он также признался, что сам ежедневно медитирует, умиротворяя собственное сознание.
Ранее Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны. По его словам, для этого нужно объединить научные достижения Востока и Запада в области исследования сознания, понимание взаимозависимости всех живых существ и обучение методам «умиротворения ума».