Далай-лама поделился секретом своей молодости

Далай-лама поделился секретом того, что ему помогает сохранять молодость и здравомыслие. По его словам, главное для этого - тренировка сознания. Об этом пишет РИА Новости.

«Мое лицо выглядит молодым, потому что я работаю над развитием своего сознания – и всегда стараюсь поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума», - подчеркнул он.

Далай-лама добавил, что сохранить свое здоровье можно и без лекарств. Для этого необходимо использовать дыхательные практики. Он также признался, что сам ежедневно медитирует, умиротворяя собственное сознание.