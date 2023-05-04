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В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 4 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 самолетов произошел не по расписанию. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов
© Lenta.ru

Согласно размещенной в сети информации, в аэропорту Домодедово задержаны шесть рейсов, отменен вылет четырех. В Шереметьево задержали отправление четырех воздушных судов, во Внуково изменено время вылета еще шести лайнеров. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее бортпроводники предостерегли пассажиров от опасной и негигиеничной привычки снимать обувь в самолете. Так, стюардесса одной из американских авиакомпаний подчеркнула, что моча, которая попадает на пол в туалете во время турбулентности, часто растекается по салону воздушного судна.

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