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Новые требования к системам оповещения населения вступили в силу в России с 4 мая

В России с 4 мая вступает в силу новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В РФ изменили требования к системам оповещения населения
© РИА Новости

Изменения вносятся в законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Устанавливаются понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

На российское правительство с этого дня возлагаются полномочия по установлению порядка создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах.

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В марте сообщалось, что МЧС России решило перенести на неопределенный срок проверки систем оповещения населения в регионах России в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.

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