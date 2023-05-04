В РФ изменили требования к системам оповещения населения

В России с 4 мая вступает в силу новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Изменения вносятся в законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Устанавливаются понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

На российское правительство с этого дня возлагаются полномочия по установлению порядка создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах.