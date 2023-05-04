Авиакомпании начали отменять рейсы по России

Авиакомпании начали отменять рейсы в ряде регионов России по причине сокращения государственной поддержки. Эксперты заявляют об уменьшении софинансирования авиаперелетов на 1,5 миллиарда рублей.

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«Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На этот год субсидирование программы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли», — говорится в материале «Известий».

В статье указано, что речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. По данным источников, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. При этом эксперты добавляют, что данное сокращение не принесет существенных негативных последствий, так как дублируется наземным транспортом.