$79.31-0.6587.58-0.08

Авиакомпании начали отменять рейсы по России

Авиакомпании начали отменять рейсы в ряде регионов России по причине сокращения государственной поддержки. Эксперты заявляют об уменьшении софинансирования авиаперелетов на 1,5 миллиарда рублей.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России
© 

«Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На этот год субсидирование программы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли», — говорится в материале «Известий».

В статье указано, что речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. По данным источников, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. При этом эксперты добавляют, что данное сокращение не принесет существенных негативных последствий, так как дублируется наземным транспортом.

Ранее стало известно о том, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Кроме того, Путин поручил предоставить авиаперевозчикам субсидии для компенсации расходов, связанных с отменой международных и внутренних рейсов после 24 февраля.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий