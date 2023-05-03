В России предложили запретить электросамокаты в городах, исключая парки

Езду на электросамокатах следует запретить на улицах городов, допустив ее только в парках и частных поселках. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Слишком много ЧП с их участием, - объяснил сенатор, которого цитирует ТАСС. - Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки".

Еще одно исключение - частные поселки, где собственники домов разрешили использование электросамокатов.

Ранее стало известно, что в России в прошлом году произошло 941 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних, ранения получили 976 человек. Такие данные сообщались в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.