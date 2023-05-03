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В Серпухове запретили использовать беспилотники

В Серпухове ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Серпухове запретили использовать беспилотники
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Отмечается, что запрет вступает в силу с 3 мая. Данную меру объяснили необходимостью «организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения на территории Серпухова мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне» и предупреждения «террористических и экстремистских актов».

Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.

Стоит отметить, что Серпухов стал первым подмосковным городом, который ввел данное ограничение. Ранее запрет на использование беспилотников ввели в Москве.

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