В Серпухове запретили использовать беспилотники

В Серпухове ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 3 мая. Данную меру объяснили необходимостью «организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения на территории Серпухова мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне» и предупреждения «террористических и экстремистских актов».

Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.