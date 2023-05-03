В Серпухове запретили использовать беспилотники
В Серпухове ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Отмечается, что запрет вступает в силу с 3 мая. Данную меру объяснили необходимостью «организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения на территории Серпухова мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне» и предупреждения «террористических и экстремистских актов».
Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.
Стоит отметить, что Серпухов стал первым подмосковным городом, который ввел данное ограничение. Ранее запрет на использование беспилотников ввели в Москве.