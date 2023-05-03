В Петербурге вслед за Москвой ввели запрет на запуск беспилотников

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он будет действовать до 15 мая, сообщил источник телеканала 78.ru.

В целях безопасности полеты коптеров запрещены в радиусе 150 километров вокруг Северной столицы. В Законодательном собрании Петербурга информацию подтвердили.

Использование любых дронов обсуждается в комитете по транспорту, который, в свою очередь, согласовывает это с силовыми ведомствами, разъяснили в Смольном.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотников. Градоначальник объяснил, что дроны могут затруднить работу столичных правоохранительных органов.