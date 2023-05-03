Врач-иммунолог заявила о важности ревакцинации от кори

Корь - это опасное инфекционное заболевание. Опасны даже единичные случаи. При этом нас есть определенный процент непривитых и есть люди, которые не могут прививаться по своему состоянию здоровья, так как для них корь может стать летальной формой заболевания.



Люди, которые контактируют с больными с корью и при этом не имеют прививок, заболеют практически со стопроцентной вероятностью. Это высококонтагиозное заболевание. И если каждый из заболевших проконтактирует с непривитыми, то скорость распространения кори увеличится.

Зоя Скорпилева Врач-иммунолог, кандидат медицинских