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Врач-иммунолог заявила о важности ревакцинации от кори

Люди с возрастом могут потерять полученный после прививки от кори иммунитет, в таких случаях крайне важна ревакцинация. Об этом в разговоре с Рамблером заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Корь - это опасное инфекционное заболевание. Опасны даже единичные случаи. При этом нас есть определенный процент непривитых и есть люди, которые не могут прививаться по своему состоянию здоровья, так как для них корь может стать летальной формой заболевания.

Люди, которые контактируют с больными с корью и при этом не имеют прививок, заболеют практически со стопроцентной вероятностью. Это высококонтагиозное заболевание. И если каждый из заболевших проконтактирует с непривитыми, то скорость распространения кори увеличится.

Зоя Скорпилева
Зоя СкорпилеваВрач-иммунолог, кандидат медицинских

Иммунолог отметила, что корь - это управляемая вакцинацией инфекция, поэтому показатель в 188 заболевших в одном регионе - Дагестане - существенный.

"Вакцинация против кори массово проводилась у нас с 1968 года, и был достигнут такой уровень, что инфекция считалась управляемой. Но, видимо, в последнее время она перестает быть таковой", — сказала врач.

Скорпилева подчеркнула, что вакцинация от кори проходит в два этапа, при этом даже после одной прививки человек переносит заболевание в легкой форме.

"Детей вакцинируют от кори в год и в 6 лет. А взрослых ревакцинируют после потери ими иммунитета, что, как показала практика, порой происходит с возрастом. Они должны сдать тест на антитела, проконтролировать свой иммунитет и сделать прививки от кори в случае необходимости. Процент тех, кому прививки от кори делать нельзя, достаточно маленький. Но врачи знают - кому можно, кому нельзя", — сказала она.

Ранее, как предавало РБК, власти и управления Роспотребнадзора российских регионов раскрыли число зафиксированных случаев заболевания корью. Так, на запрос издания ответили в 68 из 89 регионов, кроме того, в ряде случаев информация о числе инфицирований была опубликована в открытых источниках. В Роспотребнадзоре по Дагестану сообщили о выявлении 188 заболевших, в то же время в Самарской области с января по март было зафиксировано 118 случаев заражения.

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