Названа причина смерти умершей в день своего 35-летия солистки Большого театра Бондаревской
Ведущая солистка Большого театра России Агунда Кулаева рассказала про обстоятельства смерти коллеги, певицы Анны Бондаревской.
Напомним: Бондаревская ушла из жизни в день своего 35-летия.
"Мы с ней пели вместе в "Борисе Годунове". Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Это было для нас совершенно неожиданно", - отметила артистка в комментарии 360t360tv, добавив, что Анна была вынуждена оставить сцену из-за тяжелой болезни, как позже выяснилось.
"Сейчас стало все ясно - она заболела, ей была нужна интенсивная терапия. Это просто шок", - говорит Кулаева.
Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого в 2016-2021 годах.