Названа причина смерти умершей в день своего 35-летия солистки Большого театра

"Мы с ней пели вместе в "Борисе Годунове". Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Это было для нас совершенно неожиданно", - отметила артистка в комментарии 360t360tv, добавив, что Анна была вынуждена оставить сцену из-за тяжелой болезни, как позже выяснилось.