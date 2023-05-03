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Названа причина смерти умершей в день своего 35-летия солистки Большого театра Бондаревской

Ведущая солистка Большого театра России Агунда Кулаева рассказала про обстоятельства смерти коллеги, певицы Анны Бондаревской.

Названа причина смерти умершей в день своего 35-летия солистки Большого театра
© Российская Газета

Напомним: Бондаревская ушла из жизни в день своего 35-летия.

"Мы с ней пели вместе в "Борисе Годунове". Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Это было для нас совершенно неожиданно", - отметила артистка в комментарии 360t360tv, добавив, что Анна была вынуждена оставить сцену из-за тяжелой болезни, как позже выяснилось.

"Сейчас стало все ясно - она заболела, ей была нужна интенсивная терапия. Это просто шок", - говорит Кулаева.

Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого в 2016-2021 годах.

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