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"Ведомости": VK разрабатывает собственный аналог приложения для знакомств Tinder

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств, а его запуск может состояться летом этого года, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к VK и новому сервису.

"Ведомости": VK разрабатывает собственный аналог приложения для знакомств
© Shutterstock

В публикации говорится, что в будущем приложении пользователю не нужно будет идентифицироваться через аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". В настоящее время у компании уже есть сервис "VK Знакомства", который интегрирован в каталог других сервисов соцсети.

Источник поделился, что набранная база пользователей "ВКонтакте" позволяет расширять аудиторию сервиса, но одновременно служит сдерживающим фактором, так как некоторые пользователи опасаются того, что в сервисе знакомств наткнуться на кого-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что при правильном позиционировании и удобстве приложения в вопросе размещения анкет, знакомств, оплаты и прочего его аудитория сможет превысить аудиторию "VK Знакомств" минимум в два раза. Ранее катало известно, что компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Представители платформы объяснили, что решили ограничить доступ к приложению на территории России из-за "приверженности защите прав человека". Match Group также принадлежат приложения для знакомств Hinge и PlentyOfFish.

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