Для россиян откроют новые пешеходные туристические маршруты

С 1 по 10 мая россияне протестируют туристические тропы в 13 пилотных регионах страны, чтобы внести свои предложения по благоустройству и преображению маршрутов. Работать над обновлением пеших маршрутов будут в программе Росмолодежи «Больше, чем путешествия», что поспособствует популяризации пешего туризма и его ценностей.

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Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что путешествия по своей родной стране, по своему региону – это один из ключевых инструментов в работе по взращиванию любви к Родине.

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«Мы приложим все усилия, чтобы такие путешествия были не только безопасными и интересными, но и полезными для развития детей и молодежи», – сказала она.

1 мая в пеший маршрут уже отправились жители Калининградской области. Более 100 представителей туристических организаций и активисты общественных объединений проехали на велосипедах более 50 км по маршруту пос. Железнодорожный – пос. Мальцево – г. Озерск во главе с главой региона Антоном Алихановым. Они проехали по первому промаркированному в стране веломаршруту, который проходит по дорогам общего пользования с неинтенсивным автомобильным движением.

Путешествие проводилось для того, чтобы детальнее проработать подобные маршруты и установить на них спецзнаки для велосипедистов, которые помогут туристам ориентироваться на местности и познакомиться с ближайшими достопримечательностями. Сеть таких маршрутов планируется распространить на всю область.

Антон Алиханов подчеркнул, что подобные активности не только позволяют получить новые впечатления, но и способствуют росту интереса к культуре и истории своей земли. Кроме того, у ребят благодаря этому, в том числе, по словам губернатора, развиваются такие важные качества, как целеустремленность и самостоятельность, выносливость и организованность.

«Все это помогает сформировать сильную личность, уважающую и ценящую свою Родину», – сказал глава региона.

Также к Калининградской области присоединятся республики Алтай, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томская, Оренбургская, Новгородская, Нижегородская, Тамбовская, Липецкая, Владимирская области и Красноярский край. Там запланированы пешие экскурсии и прогулки, сплавы по рекам, велопробеги и восхождения, мастер-классы по спортивному туризму и ориентированию.

3 мая со школьниками из Томского гуманитарного лицея отправится в поход по исторической и экологической тропе «Путь Томича» глава Томской области Владимир Мазур. Они пройдут путь Томича от Воскресенской горы – места основания Томска – до Университетской рощи.

6 мая врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправится по туристической тропе на Торгашинский хребет с представителями молодежных объединений. Активисты общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», регионального движения «Красхайкинг», призеры Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», Молодежных дельфийских игр поднимутся по самой длинной лестнице стране, которая насчитывает 1683 ступеней. 7 мая в Чемальском районе Республики Алтай в поход с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым отправятся представители Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», школьники и студенты региона. Они совершат сплав по горной реке Катунь, отправятся на конную прогулку, также их ожидает трекинг на Аюлинский перевал, экскурсия. В конце их будет ждать настоящий обед туриста в полевых условиях. Такой опыт планируется перенести и на другие территории страны. Создать и развивать в РФ туристические маршруты для детей, молодежи и семей с детьми поручил в конце 2022 года российский президент Владимир Путин. Эксперты отмечают, что у государства и общества есть запрос на экологическое и культурное воспитание молодых людей, погружение в историю страны, формирование навыков по работе в команде, поэтому важно наполнить новые пешеходные маршруты созидательными смыслами, включать воспитательную составляющую. С 10 по 14 мая в Пятигорске в рамках инициативы пройдет Первый туристический слет «Маевка. Больше, чем путешествие» для опытных и начинающих путешественников со всей России. Одной из ключевых целей слета является запуск работы по продвижению массового пешеходного туризма в России.