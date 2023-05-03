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К 3 мая запрет на использование беспилотников ввели 39 регионов России

По состоянию на 3 мая запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в 39 регионах Российской Федерации. Об этом пишет РБК.

К 3 мая запрет на использование беспилотников ввели 39 регионов России
© IAI/YouTube

В большинстве субъектов РФ запрет на использование дронов начал действовать после октября 2022 года. До этого соответствующий запрет был введен в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Пермском крае и Челябинской области такие же ограничения установлены решением оперативного штаба по обеспечению базовой готовности.

Жителям Орловской области позволили запускать беспилотники только при наличии специального разрешения от местной администрации. В Свердловской области запретили запускать БПЛА над предприятиями атомной промышленности с целью их защиты.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете запуска беспилотников в городе с 3 мая. До этого стало известно, что правительство Тверской области запретило использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона без разрешения до 15 мая этого года.

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