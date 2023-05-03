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Раскрыта аудитория образовательного канала семьи Тепляковых

Аудиторию образовательного канала своей семьи «Учимся с Алисой» раскрыл многодетный москвич Евгений Тепляков. Основными почитателями их контента стали женщины старше 40 лет.

Раскрыта аудитория образовательного канала семьи Тепляковых
© мослента

«Говорят, что основная часть посетителей канала "Учимся с Алисой" — женщины за 40, что, конечно, странно. Как пересекаются женщины за 40 с ранним развитием в целом и обучением детей в вузах в частности? Боюсь, что никак», — написал Тепляков в своем блоге.

Он предположил, что единственной целью таких пользовательниц может быть подготовка к тому, чтобы стать бабушками.

«Хотя здесь тоже, как правило, за обучение и развитие детей отвечают мамы… Загадка», — отметил москвич.

Канал «Учимся с Алисой» был зарегистрирован в марте 2023 года. В нем родители десятилетней студентки МГУ и семерых ее братьев и сестер публикуют видеозаписи о жизни своей семьи и уроки от Алисы, в которых она обращается к ровесникам.

Ранее было опубликовано видео с продуктовым набором семьи Тепляковых.

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