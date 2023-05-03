Раскрыта аудитория образовательного канала семьи Тепляковых

Аудиторию образовательного канала своей семьи «Учимся с Алисой» раскрыл многодетный москвич Евгений Тепляков. Основными почитателями их контента стали женщины старше 40 лет.
«Говорят, что основная часть посетителей канала "Учимся с Алисой" — женщины за 40, что, конечно, странно. Как пересекаются женщины за 40 с ранним развитием в целом и обучением детей в вузах в частности? Боюсь, что никак», — написал Тепляков в своем блоге.
Он предположил, что единственной целью таких пользовательниц может быть подготовка к тому, чтобы стать бабушками.
«Хотя здесь тоже, как правило, за обучение и развитие детей отвечают мамы… Загадка», — отметил москвич.
Канал «Учимся с Алисой» был зарегистрирован в марте 2023 года. В нем родители десятилетней студентки МГУ и семерых ее братьев и сестер публикуют видеозаписи о жизни своей семьи и уроки от Алисы, в которых она обращается к ровесникам.
Ранее было опубликовано видео с продуктовым набором семьи Тепляковых.