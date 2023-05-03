«Рамблер» и «ЖЖ» запускают розыгрыш футболок и термосов
«Рамблер» и LiveJournal Russia запускают розыгрыш призов среди своих читателей и подписчиков. Победители получат крутой мерч: футболку, бутылку для воды, термос, термокружку и шоппер.
Условий участия в розыгрыше всего два:
• Нужно быть подписанным на два Telegram-канала - «Рамблер. Вау» и LiveJournal Russia.
• Нажать кнопку «Участвую!» под этим постом.
Победителей выберут с помощью бота 11 мая. Отправка призов возможна только по территории России.
Удачи!