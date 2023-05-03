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«Рамблер» и «ЖЖ» запускают розыгрыш футболок и термосов

«Рамблер» и LiveJournal Russia запускают розыгрыш призов среди своих читателей и подписчиков. Победители получат крутой мерч: футболку, бутылку для воды, термос, термокружку и шоппер.

«Рамблер» и «ЖЖ» запускают розыгрыш футболок и термосов
© Рамблер

Условий участия в розыгрыше всего два:

• Нужно быть подписанным на два Telegram-канала - «Рамблер. Вау» и LiveJournal Russia.

• Нажать кнопку «Участвую!» под этим постом.

Победителей выберут с помощью бота 11 мая. Отправка призов возможна только по территории России.

Удачи!

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